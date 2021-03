Cristiano Ronaldo nad rojake Portugalce in Lionela Messija

Juventus prav v tekmi z Laziem najbolje v tej sezoni

Pari osmine finala lige prvakov. FOTO: Infografika

Federico Chiesa je z golom za končnih 2:1 na Portugalskem močno povečal vrednost delnic Juventusa. FOTO: Pedro Nunes/Reuters



Ronaldo in Messi bijeta tudi strelski dvoboj

Trener Seville Julen Lopetegui je na zadnjem treningu v Nemčiji poskušal prepričati igralce, da lahko pade tudi Dortmund. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Nogometna družina je vstopila v najbolj napeto, dramatično in posledično najtežje pričakovano obdobje sleherne sezone – povratne tekme izločilnih bojev lige prvakov. Danes bo opravljena prva selekcija v Torinu in Dortmundu, vprašanje večera pa se glasi: boupravičil naziv strelskega kralja lige prvakov in v majici Juventusa zmlel tudi Porto?Juve nima enostavne naloge: poraz na prvi tekmi je bil predvsem – poraz, četudi le z 1:2. Navijači so prepričani o novem strelskem podvigu portugalskega asa – v anketi na spletni strani Uefe jih je 11 odstotkov odgovorilo, da bo zmagovalec lige prvakov 2020/21 prav Juventus (Porto 0 %), pred Torinčane so postavili le Bayern (31 %) in Manchester City (20 %).Tudi vlagatelji verjamejo v napredovanje Juventusa v četrtfinale lige prvakov, saj je delnica kluba na včerajšnji trgovalni dan na milanski borzi spet pridobila vrednost. Še boljši podatek za privržence »stare dame«, ki jih je veliko tudi v Sloveniji, je razplet generalke kluba za drevišnji spopad s Portom. Juve je konec tedna zmlel Lazio z eno od svojih najboljših iger v sezoni, četudi je večji del derbija igral brez Ronalda, ki mu je trenernamenil počitek.»Vsi igralci so med sabo sodelovali in kazali kolektiven pristop. Lazio ni mogel parirati intenzivni in agresivni igri Juventusa. Slednji je igral z dvema srednjima branilcema, zato je imel višek igralcev na sredini igrišča. To odraža Pirlov pogum, inovativnost in vizijo, ki bi lahko koristila tako klubu kot italijanski reprezentanci,« je v svoji redni kolumni v Gazzetti dello Sport ocenil legendarni italijanski trenerJuventus je res deloval dobro v postavitvi 4-4-2, četudi je igral do 69. minute brez Cristiana Ronalda. Ta je tedaj zamenjalki je bil z dvema goloma in asistenco prvo ime večera (3:1). Ronaldo je torej spočit in gotovo motiviran, saj bo želel pokazati, da ga Juventus vendarle potrebuje za morebiten evropski podvig v sezoni 2020/21.Gotovo se obeta privlačen večer. Trenerjain njegov kolegasi nista bila usojena v serie A: prvi je zapustil Inter in odšel na bolje k Milanu leta 2001, torej prav na poletje, ko je sprejel ponudbo Interja pet let starejši Portugalec (46). Drevi se ne moreta zgrešiti: v četrtfinalu je prostor le za enega. Conceição ve, kako zmleti Juventus, ne nazadnje pozna občutke iz sezone 1999/2000, ko je Lazio končal v serie A točko pred Juventusom in si tedaj zagotovil zgodovinski »scudetto«.Velja tudi obratno: prednost 2:1 ni velika, že prejeti gol bi jo stopil, kar se je Portu – milo zapisano – primerilo tudi v ligi prvakov 2014/15, ko je po zmagi v prvi tekmi z Bayernom s 3:1 v Münchnu doživel popoln polom (1:6). Še več: Porto (4-4-2; Marega, Taremi) ni zmagal na zadnjih 13 gostujočih izločilnih tekmah, kar razkriva njegovo nemoč na tujih štadionih.Cristiana Ronalda bo gnalo naprej več motivov. Ne le da bo lovil svoj 135. gol v ligi prvakov, s katerim se bo želel dodatno oddaljiti od(119), lovi tudi rekord. V četrtfinalu bi izenačil tudi 177 tekem v ligi prvakov, ki jih ima na računu njegov nekdanji soigralecJuventus je nared za zmago in zasuk v dvoboju, opogumlja navijače Pirlo, ki trdi, da njegova usoda na klopi Juventusa ni odvisna od razpleta dvoboja s Portom. »Z nami sta vadila tudi branilcain, ki ju z Laziom še ni bilo v moštvu, pripravljenih imamo več scenarijev,« je dodal Pirlo. Kdo ve, kaj nas čaka, že prvi večer 1/8 finala so možne enajstmetrovke ...