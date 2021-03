Nad Slovence tudi dež, cepljeni Rusi in 15.000 navijačev

V nadaljevanju preberite tudi:

Marsikdo bi mislil, da Rusi vnovič gostijo olimpijske igre kot leta 2014, ko je zimska elita tekmovala v Sočiju. Tukajšnje mesto Adler, v katerem leži športna infrastruktura – olimpijski štadion, dvorane in dirkališče formule ena – in so v njem nastanjeni tudi slovenci nogometaši, doživlja pravi vrvež. Hoteli so polni, na bližnjih parkiriščih se blešči v oči od avtomobilov luksuznih znamk, po ulicah se gnetejo sprehajalci. Rusov ne moti niti slabo vreme. Logično, eden najbolj praktičnih ruskih pregovorov pravi: ne obstaja slabo vreme, obstajata samo slaba obutev in obleka. Tudi za slovenske nogometaše, ki so nastanjeni v hotelu Radisson Collection, nedaleč od štadiona Fišt, velja podobno.