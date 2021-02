Najboljši strelec v Bukarešti že na odstrelu

Gigi Becali, poslovnež in politik, je eden od najbolj spornih mož v Romuniji. FOTO: Bogdan Cristel/Reuters

Divji vzhod ali zakon Gigija Becalija je na lastni koži hitro občutil v minuli sezoni prvi strelec slovenskega nogometnega prvenstva Ante Vukušić (na fotografiji). Po le treh tekmah, dveh prvenstvenih in eni pokalni ter 85 minut v dresu FCSB (nekdanja Steaua, sicer prvi evropski klubski prvak iz vzhodne Evrope) je sporni romunski milijonar in lastnik velikana iz Bukarešte prekrižal napadalca iz Sinja.Becali, ki je znan po rahlih živcih in nenadnih odločitvah brez premisleka, je bil tako razočaran nad Vukušićem, da je trenerju ukazal, naj ga na gostovanju v Sibiuju kar umakne iz prvega moštva. Becali ima sloves, da pri njem preživijo le tisti, ki nanj naredijo takojšen dober vtis. Tudi Vukušić, ki je lansko poletje zavrnil ponudbo Dinama iz Bukarešte, ne bo pretirano razočaran: če ga bo Becali, pred desetlejem tudi evropski parlamentarec, res odpustil, mu bo plačal še najmanj tri plače. Vukušićeva pogodba velja le do maja.