Najlažje je igrati proti najboljšimi

V nadaljevanju preberite:



Na kateri tekmi se je lanskoletni povratnik v 1. SNL Timi Max Elšnik prebil v ospredje in postal eden od najbolj vznemirljivih slovenskih nogometašev, ki bo na evropskem prvenstvu do 21 let tudi kapetan Slovenije. Zakaj ni prestopil k Mariboru in pri katerem klubu je treniral v otroških letih. Olimpijin kapetan je športni navdušenec, a kdo je njegov športni junak in ni nogometaš?