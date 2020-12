Najprej petarda, nato odpoved

Sobotni poraz z 1:5 proti Stuttgartu v nemški nogometni ligi je sprožil trenersko menjavo pri dortmundski Borusii. Vodstvo kluba je po tem porazu odslovilo trenerja Luciena Favreja. Dortmund je po šestem porazu v sezoni zdrsnil na peto mesto nemške bundeslige. Favre je bil glavni trener Dortmunda zadnji dve leti in pol.



Za 63-letnega strokovnjaka je bil usoden zadnji poraz, da pa Favre v dveh sezonah in pol tudi ni dosegel tistega, kar so v klubu pričakovali. V letih 2019 in 2020 je bila sicer Borussia druga za Bayernom.



Direktor kluba Hans-Joachim Watzke je poudaril zasluge trenerja, vendar pojasnil, da so se morali odločiti za takšen korak, če so želeli omogočiti izpolnitev ciljev. »Lucienu smo zelo hvaležni za predano delo v zadnjih dveh letih in pol. Kot strokovnjak in človek je naredil vse prav.«



Naloge glavnega trenerja bo do konca sezone prevzel dosedanji pomočnik Edin Terzić. Novemu začasnemu trenerju bosta pomagala Sebastian Geppert in Otto Addo, ki sta doslej v klubu skrbela za mlajše selekcije.



»Žal mi je, da se naše poti zdaj ločujejo. Za nami sta dve dobri leti in pol, prepričan sem, da bo moštvo veliko doseglo tudi še v tej sezoni,« je ob slovesu povedal Švicar.

