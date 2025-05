Padla velikana v Baskiji iščeta luč na koncu predora

Ugledna angleška nogometna kluba Tottenham in Manchester United se bosta v sredo ob 21. uri merila v finalu evropske lige v Bilbau. Za kluba, ki sta močno zaostala za svojimi cilji v domačem prvenstvu, trenutno sta 17. in 16. v premier league, bi bil naslov v evropski ligi velik obliž na rane, saj zmaga prinaša igranje v ligaškem delu lige prvakov v prihodnji sezoni.

Tottenham lovi svoj prvi evropski naslov po letu 1984, medtem ko United lahko ponovi uspeh v tem tekmovanju iz leta 2017. »Vedno osvajam lovorike v svojem drugem letu, je že na začetku sezone dejal strateg Tottenhama Ange Postecoglou. Zdaj je londonska zasedba blizu uresničitvi teh besed.

Tottenham je v osmini finala najprej izločil AZ Alkmaar s skupnim izidom 3:2, v četrtfinalu je z 2:1 odpravil Eintracht Frankfurt, v polfinalu pa s 5:1 Bodö/Glimt.

Finale bo gostil štadion v Bilbau. FOTO: Reuters

Na drugi strani so rdeči vragi zaporedoma izločili Real Sociedad (5:2), Lyon po podaljških (7:6) in Athletic Bilbao s 7:1. V finalu pa bi ga glede na medsebojne tekme v tej sezoni kaj lahko čakalo precej težje delo, saj je Tottenham dobil tri obračune, dva v domači ligi in enega v ligaškem pokalu.

Po drugi strani pa je United prav na stadionu San Mames v Bilbau v polfinalu evropske lige pokazal eno boljših predstav in nadigral domači Athletic. »Upamo, da bomo zmagali, mislim pa, da to, da smo že igrali tam, ne bo kakšna prednost,« je za Uefo dejal danski napadalec Uniteda Rasmus Højlund.

Prav Unitedov napadalni del se je izkazal na zadnjih treh tekmah evropske lige, saj so izbranci Rubena Amorima zabili kar 12 golov. Pri tem je prednjačil Bruno Fernandes, ki se s sedmimi zadetki poteguje za najboljšega strelca tekmovanja.

Za Spurs je zmaga v finalu tako kot za United edina možna vstopnica v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni, obenem pa je tudi pritisk osvojitve lovorike velik, saj večje trofeje niso dobili že od leta 2008.

Trofeja v evropski ligi prinaša tudi nastop v ligi prvakov. FOTO: Vincent West/Reuters

Zadnjo evropsko pa so osvojili pred več kot 40 leti (pokal Uefa), medtem ko so v zadnjem evropskem finalu igrali leta 2019, ko so v ligi prvakov izgubili proti Liverpoolu. »Navijačem smo dali upanje, da lahko naredimo nekaj posebnega to leto,« je povedal Postecoglou.

Manchester United je v tem tekmovanju okusil tako sladkobo zmage kot grenkobo poraza – leta 2017 je v finalu ugnal Ajax, leta 2021 pa po kazenskih strelih izgubil proti Villarrealu.

»Finale je unikatna zadeva. Forma in medsebojno razmerje ne pomenita prav nič,« je pred finalom poudaril strateg Tottenhama.

Njegov stanovski kolega Amorim pa je za spletno stran kluba ob boju za prvo evropsko lovoriko na Unitedovi klopi dodal: »Občutki so mešani. Po eni strani sem vznemirjen, po drugi pa se zavedam odgovornosti kot trener Manchester Uniteda. Sezona je bila frustrirajoča, zato si res želim pomagati ekipi do zmage v tem finalu.«

Tekmo bodo sodili Nemci na čelu s Felixom Zwayerjem.