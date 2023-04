Najprej sta se razšla, zdaj sporočila veselo novico

Brazilskemu nogometnemu zvezdniku Neymarju v tej sezoni ni šlo vse po načrtih na nogometnih igriščih. S Paris St. Germainom je že v osmini finala končal lov za prvim zmagoslavjem pariškega kluba v ligi prvakov, še večje razočaranje je doživel na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer so Brazilce v četrtfinalu izločili Hrvati.

Veliko bolj mu je šlo v zasebnem življenju. Letos se je vrnil v objem Brune Biancardi, s katero sta avgusta leta 2020 prekinila ljubezensko razmerje. Zdaj pa sta 31-letni as in 29-letna manekenka iz Sao Paola na družbenih omrežjih naznanila, da je 28-letna vplivnica noseča. Napadalec vodilnega moštva francoskega prvenstva je že nekaj časa poškodovan in je svojo odsotnost z igrišč izkoristil za urejanje ljubezenskega življenja z lepotico, ki ima tudi na družbenih omrežjih veliko sledilcev in velik vpliv.

Ali bo sin ali hči, zaljubljenca še nista razkrila. Neymar bo sicer že drugič očka, saj ima iz razmerja s Carolino Dantas 11-letnega Davija Lucco.