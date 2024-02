V bitko za Evropo, ko bo moštvo stabilizirano in utrjeno

V nadaljevanju preberite:

Tonči Žlogar je zapustil je varno zavetje pri Nogometni zvezi Slovenije in selektorski stolček reprezentance do 17 let ter se po skoraj sedmih letih odločil za nadaljevanje trenerskega poglavja, ki ga je v 1. SNL začel samostojno pisati pri kranjskem Triglavu. Zakaj se je nekdanji nogometni reprezentant odločil za Muro, pri kateri je nasledil Vladimirja Vermezovića? Kaj je prvi izziv in kaj lahko pričakujejo navijači črno-belih od novega trenerja, že četrtega po odhodu Anteja Šimundže.