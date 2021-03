Največ igra in zabija, toda v mladinski konkurenci

Mlakar lani ni igral

Žan Celar je prvi kandidat za št. 9. FOTO: Jure Banfi

Milenko Aćimović ne bo imel veliko manevrskega prostora za uigravanje napadalcev, v veliki meri bo odločal njegov občutek.



Odločilen bo Aćimovićev občutek



Prelec igra največ, a v mladinski konkurenci

Slovenskega vratarja Igorja Vekića čaka zahtevna naloga na euru. FOTO: Jure Banfi

Selektor nogometne reprezentance Slovenije do 21 letsi je zadal težko in odgovorno nalogo, ker med peterico napadalcev za evropsko prvenstvo ni izbral prvega strelca Maribora. Kdo bo prevzel vlogo nekdanjega kapetana in z osmimi goli z naskokom najboljšega strelca mlade reprezentance, ki bo v sredo na otvoritveni tekmi evropskega prvenstva v Ljudskem vrtu takoj izzvala prvega favorita in branilca naslova Španijo?Še preden se bo Aćimović s svojimi pomočniki lotil analitičnega in temeljitega pregleda stanja ter priprav na Španijo (24. t. m.), bo iz dneva v dan sestavljal zasedbo. Na včerajšnjem uvodnem treningu je vadilo samo devet reprezentantov:in. Po včerajšnjih pokalnih dvobojih so se jim pridružili še celjski in domžalski reprezentanti. Po načrtu bodo lahko v ponedeljek trenirali vsi.»Ocenil sem, da zaradi okužbe z virusom ni bil najbolje pripravljen. Odločal sem se med njim inin Aljoša Matko so bili odlični proti Nemčiji in Rusiji,« je svojo odločitev o tem, zakaj se je odrekel najbolj izkušenemu »enaindvajsetletniku«, za športni dnevnik razkril selektor, ki je sicer zelo zgodaj upošteval merilo najboljše pripravljenosti, zaradi katerega je prekrižal najstarejšega med kandidati, Ljubljančana Mlakarja.Upoštevajoč zadnjih deset tekem mlade reprezentance je najboljši strelec s tremi goli prav Mlakar, dva je dosegel član dunajskega Rapida. Toda na zadnjih štirih tekmah, edinih v letu 2020 z Rusijo (2:2), Nemčijo (1:1, obe pod Aćimovićevo taktirko), Madžarsko (3:3) in Italijo (1:2) sta bila najučinkovitejša ​Žan Medved in Aljoša Matko s po dvema goloma, enega je med peterico izbranih napadalcev dosegel še Nik Prelec. Preostala gola sta zabilain. Mlakar lani ni igral.Aćimović ne bo imel veliko manevrskega prostora za uigravanje napadalcev. V veliki meri bo odločal njegov občutek, še posebno, ker forma in statistični učinek izbrancev na klubski ravni v letu 2021 nikogar ne postavljata v ospredje. Nihče ni zabil več kot en gol. Pravzaprav sta le Matko, Belokranjec v dresu Maribora, ki bo med EP dopolnil 21 let (29. t. m.), in domžalski Idrijčan Kolobarić (21, letnik 2000) dosegla po enega. Prekrižani Mlakar je tudi letos najučinkovitejši v članski konkurenci s štirimi goli.Celar (22 let, letnik 1999), član Cremoneseja v drugi italijanski ligi, je rezervist, a redno igra. Od trinajstih letošnjih tekem v serie B je igral na enajstih. Medved (21, 1999) je član Slovana iz Bratislave, ki ga je posodil poljskemu prvoligašu Wisli iz Krakova. Igral je na šestih od sedmih letošnjih tekem in ni dosegel gola.Najbližje Mlakarjevi vlogi na igrišču je Celar, postavni Gorenjec iz Voklega. Po igralnih značilnostih je tudi edini, ki lahko opravlja vlogo osrednjega napadalca in ima sloves golgeterja, čeprav si šele utira pot v članski konkurenci. V mladem moštvu Rome, katerega član je, je najboljši strelec.Še najbolj standarden, a v mladinski konkurenci, je najmlajši med vsemi, 19-letni Prelec. Prodorni napadalec italijanske Sampdorie je letos v primaveri igral na enajstih tekmah in dosegel pet golov. Prav zanimiv je nogometni izvor slovenske peterice napadalcev: Matko, Medved in tudi Celar izhajajo iz mariborskih mlajših kategorij, Prelec se je učil nogometnih veščin pri Aluminiju, Kolobarić pa pri Bravu in večidel pri Domžalah.