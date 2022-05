Nantes francoski pokalni prvak, Porto slavil državni naslov sredi Lizbone

Tekmo je odločila enajstmetrovka v 47. minuti, ki jo je uspešno izvedel Ludovic Blas. Za Nantes, ki je v polfinalu po enajstmetrovkah izločil Monaco, je to četrta pokalna lovorika po sezonah 1978/79, 1998/99 in 1999/2000. Zasedba iz Nice, ki se je v finale prebila prek nižjeligaša Versaillesa, pa ostaja pri treh tovrstnih pokalih (1951/52, 1953/54, 1996/97).

Porto z zmago nad Benfico do 30. naslova

Nogometaši Porta so še 30. postali prvaki Portugalske. V odločilnem obračunu so v soboto v Lizboni premagali Benfico z 1:0 (0:0). Za novo zvezdico bi Portu tokrat zadostovala že točka, gostje so odlično držali izid 0:0 skozi vso tekmo, nato pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška po hitrem protinapadu priložnost izkoristil Nigerijec Zaidu Sanusi in s tem polepšal slavje na štadionu velikih rivalov.

Porto ima zdaj dve koli pred koncem 88 točk, devet več od drugouvrščenega Sportinga, Benfica na tretjem mestu je zbrala 71 točk.