Nantes na Parku princev šokiral PSG

Di Mario naj bi oropali

Nogometaši Nantesa so v 29. kolu francoskega prvenstva pripravili veliko presenečenje in premagali aktualnega prvaka PSG z 2:1.Nantes se je s peto prvenstveno zmago le na točko približal “odrešilnemu” sedemnajstemu mestu, ki prinaša obstanek med elito, medtem ko so Parižani tri točke za vodilnim Lillom.PSG je povedel v 42. minuti, odbita podajaje nepričakovano prišla do, ki ni okleval in rutinirano zadel za vodstvo.Gostje so v drugem delu pripravili preobrat. Najprej so v 59. minuti izkoristili napako tekmecev, si priborili žogo pred kazenskim prostorom,pa je žogo zabil pod prečko za 1:1.Nantes je v 71. minuti udaril še drugič. Vratarje žogo poslal na polovico Parižanov, z njo je v kazenski prostor stekel Kolo in nesebično podal, ta pa je iz bližine zadel za presenetljivo zmago.Paris Saint-Germain je izgubil že sedmič v sezoni. Za primerjavo, v celotni sezoni 2019/20 je izgubil le trikrat, sezono poprej pa petkrat.Po tekmi v Parizu so se pojavile slabe novice. Kot poroča RMC Sport, so pri PSG-ju v 62. minuti z igrišča poklicali Di Mario, ker naj bi prejeli novico, da so oropali njegov dom, to pa naj bi se zgodilo ob prisotnosti njegove družine. Argentinski nogometaš je zato sredi tekme hitro zapustil stadion.To pa še ni vse, v istem večeru naj bi se zgodil tudi rop v hiši še enega neimenovanega igralca PSG-ja.