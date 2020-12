Napad na Maribor bodo začeli 10. februarja

Standings provided by SofaScore LiveScore



Vsakemu novemu klubu po tisoč evrov

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki jo vodi predsednikje na spletni seji podaljšal mandat selektorju ženske A-reprezentancedo 30. novembra 2022. V istem obdobju bostainvodili selekciji do 19 oziroma 17 let.Izvšni odbor je potrdil tudi tekmovalni koledar za spomladanski del, Prva liga Telekom Slovenije se bo 10. februarja nadaljevala s tekmami 20. kola. Tekmovanje v 2. SNL se bo nadaljevalo 21. februarja, pokal Pivovarna Union pa 3. marca s prestavljenimi tekmami 2. kola oziroma 17. marca s tekmami četrtfinala.Člani izvršnega odbora so sprejeli tudi razpis za novoustanovljene klube. NZS bo vsakemu novoustanovljenemu klubu v letu 2021, ki bo izpolnjeval osnovne pogoje (vključenost v MNZ in vpisan v register klubov NZS, najmanj dve ekipi v različnih starostnih kategorijah in vsaj z eno mlajšo ekipo tekmuje v uradnih ligaških tekmovanjih pod okriljem NZS), namenila 1000 evrov, od tega bo polovica v obliki športne opreme, oziroma 500 evrov (polovico v obliki športne opreme) v primeru kluba malega nogometa.