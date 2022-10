Napoli maršira proti prvi lovoriki po eri Diega Maradone

Vodilni klub italijanskega nogometnega prvenstva Napoli je na gostovanju v Rimu premagal Romo z 1:0 in se utrdil na vrhu serie A. Še neporaženi Napoli ima na vrhu lestvice tri točke prednosti pred Milanom. Edini gol na tekmi je v 80. minuti na spektakularen način dosegel Victor Osimhen. Neapeljčani so bili nazadnje tako samozavestni pred 30-35 leti, ko so v obdobju Diega Maradone osvojili dva naslova prvaka.

Na uvodni nedeljski tekmi so Videmčani, eno presenečenj sezone, doživeli drugi ligaški poraz sezone, a ostali na šestem mestu. Ola Aina je goste popeljal do vodstva v 14. minuti, izenačil pa je Gerard Deulofeu v 26. Zmagoviti zadetek za goste je dosegel Pietro Pellegri v 69. minuti. Bijol je igral celo tekmo in dobil rumeni karton, Lovrić pa je bil na igrišču od 65. minute.

Veselje nogometašev Napolija po zmagi v Rimu. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Romin trener Jose Mourinho FOTO: Andreas Solaro/AFP

Takole je Victor Osimhen preigral Chrisa Smallinga. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Napolijev trener Luciano Spalletti FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Bologna je z 2:0 premagala Lecce, pri pri je Marko Arnautović zadel z bele pike in dosegel svoj sedmi gol sezone, s čimer je na vrhu lestvice strelcev. Lazio pa je z enakim izidom zmagal v Bergamu, rimska zasedba ima najtrdnejšo obrambo lige, doslej je prejela le pet zadetkov, dosegla pa jih je 23, več sta jih le Napoli in Milan.