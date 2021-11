Napoli na naslednjih treh tekmah v dresih z Maradonovo podobo

Italijanski Napoli bo v počastitev obletnice smrti nekdanjega zvezdnika in velikana nogometa, Argentinca Diega Armanda Maradone, naslednje tri tekme v domačem prvenstvu odigral v dresih z Argentinčevo podobo, je klub sporočil na uradni spletni strani. Napoli bo tako na tekmah doma proti Veroni (7. november), v gosteh pri Interju (21. november) ter doma proti Laziu (28. november) igral v dresih z veliko obrazno podobo Maradone, ki je umrl lani 25. novembra pri 60 letih. V prodaji bo na voljo zgolj po 1926 kopij dresa v več različnih barvah, kar ponazarja letnico nastanka kluba, del zbranih sredstev od prodaje pa bodo namenili dobrodelnim organizacijam, so še sporočili.

Maradona ima v Neaplju, kjer je igral med letoma 1984 in 1991, status božanstva, klub pa je v sezonah 1986/87 in 1989/90 popeljal do edinih dveh naslovov državnega prvaka. V Maradonovo čast so decembra lani poimenovali tudi stadion, na katerem igra Napoli. »Leto po njegovi smrti bo s tem Napoli počastil velikega šampiona, ki je simboliziral takratno obdobje, ter ikono svetovnega nogometa,« so zapisali na spletni strani Napolija. Slednji trenutno vodi v serie A, na vrhu je poravnan z Milanom, a ima boljšo gol razliko. Tretji Inter zaostaja sedem točk.