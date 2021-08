Nasvet Borussii: Skrijte Haalanda pred šejki

Popoln paket

Norvežanje na sobotni tekmi prvega kola bundeslige Eintrachtu zabil dva gola in podelil še tri podaje za zmago s 5:2. Sodeloval je torej pri vseh zadetkih svojega moštva, ki je v novo sezono krenilo z novim trenerjem. Rose je Haalanda kratek čas vodil tudi pri Salzburgu.»Skrijte Haalanda pred šejki!« je svoj prispevek o sobotni tekmi naslovil tabloid Bild. »Če bo nadaljeval v takšnem slogu, ga bo Borussii skoraj nemogoče zadržati,« so dodali. Prihodnost šele 21-letnega nogometaša po rodu iz Leedsa je bila v minuli sezoni pogosto pod drobnogledom, sploh ko je kazalo, da se Dortmundčanom ne bo uspelo prebiti v skupinski del lige prvakov, za katero so se potegovali predvsem z Eintrachtom in Wolfsburgom.Frankfurtčani so praznih rok po zaslugi Borussie ostali šele v zadnjih kolih, Haaland in soigralci, ki so izpadli šele v četrtfinalu najelitnejšega evropskega tekmovanja proti kasnejšemu finalistu Manchester Cityju, pa so jim tudi v novi sezoni prisolili bolečo klofuto. To je bila prva ligaška tekma na dortmundski klopi za novega trenerja Roseja, ki je dodal, da je Haaland »neverjeten ekipni igralec«.»Danes si je zaslužil to,« je menil Rose, ki je ekipo postavil v sistem 4-4-2, kar naj bi Haalandu še bolj odgovarjalo. V soboto se je odlično dopolnjeval s kapetanom, ki je po Norvežanovi podaji dosegel vodilni gol v 23. minuti, v prihodnje bi se lahko Reus pomaknil za napadalca, kjer bi lahko Haalandu družbo delala aliali novinec, je o tekmi zapisala spletna stran televizije Deutsche Welle.»Moramo paziti, da ga ne bomo preveč hvalili, a že zdaj je popoln paket,« je o prvemu zvezdniku moštva dejal Reus. Haalandu se pogodba izteče leta 2024, a naj bi mu že prihodnje poletje dovoljevala odhod za fiksno ceno 75 milijonov evrov. Norveški as je že pred časom dejal, da bo »spoštljiv« do svojih trenutnih delodajalcev, kaj pa bo to pomenilo, bomo očitno spoznali prihodnje poletje.