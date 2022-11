Navdušujoč joga bonito v ritmu sambe

V nadaljevanju preberite:

Sedem, šest, pet, štiri, tri, dve, ena ... Ne, to ni odštevanje dni do svetovne kataklizme, tista pozitivna, ki bo (športni) svet dvignila na nove temelje, se začne čez dober teden v Katarju. Svetovno prvenstvo v nogometu namreč! Mimo klišejev ne moremo, vsi nogometni kibici po svetu se bodo seveda tudi vprašali, kaj na mundialu lahko postori Brazilija z Neymarjem na čelu. Seleção je vedno med favoriti za naslov, na SP leta 2002, odvilo se je v Južni Koreji in na Japonskem, so si kanarčki priigrali še peti naslov najboljših na globusu, pet šampionskih zvezdic je še vedno rekordna številka.