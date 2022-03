Po strašljivem protestu zmaga Evertona nad Newcastlom

Navijači na štadionu Goodison Park so z začudenjem spremljali potezo mlajšega moškega, ki se je kmalu po začetku drugega polčasa z vratom privezal na desno vratnico gola pred najslavnejšo tribuno Gwladys Street Stand. Po hitrem posredovanju rediteljev se je tekma nadaljevala, zaenkrat še neidentificirano osebo pa verjetno čaka ostra kazen in kazenski pregon. Policisti so morali odstraniti tudi starejšega moškega, ki je želel s privezanim »kolegom« obračunati na zelenici. Sodeč po prvih posnetkih in napisu na majici je šlo za protest proti naftnemu podjetju oz. podjetjem.

FOTO: Lee Smith/Reuters

FOTO: Lee Smith/Reuters

FOTO: Phil Noble/Reuters

FOTO: Phil Noble/Reuters

Kljub temu, da je v 83. minuti ostal brez Allana, je Everton z golom Alexa Iwobija v 99. minuti slavil veliko zmago nad Newcastlom, ki je bil vse do obiska Liverpoola v odlični formi. Po zaslugi poraza na Goodison Parku ostaja na 14. mestu z 31 točkami, Everton je s 25 točkami pobegnil 18. Watfordu (22), v žepu pa imajo varovanci legendarnega vezista Chelseaja in angleške reprezentance Franka Lamparda še dve preloženi tekmi.