Navijači nahrulili Adama Deliusa in pregnali Alberta Riero

Novinarska konferenca NK Olimpija ob predstavitvi novega trenerja Alberta Riere je imela peklenski uvod na robu hujšega incidenta. Dobrih dvajset članov navijaške skupine Green Dragons, nekateri med njimi so imeli pokrite obraze z rutami, je ogrelo novinarsko sobo še pred prihodom predsednika kluba Adama Deliusa in novega trenerja Riere.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate v posnetku. V 14. minuti si lahko ogledate, kako so navijači pregnali Riero.

Ko se je novinarska konferenca začela, so se jezni navijači verbalno spravili na predsednika in ga zasuli z neprijetnimi vprašanji. Vključno z opazko, da je odpustil »kvartopirca« Roberta Prosinečkega, pripeljal pa drugega ljubitelja kart. Kmalu je bilo jasno, da soočenja ne bo mogoče izpeljati razumno. Prvi je »pobegnil« Riera, ki je želel odgovarjati na nogometna vprašanja, na nekatera tudi odgovoril, a prejel jasno sporočilo, po katerem je zapustil novinarsko konferenco.

FOTO: Črt Piksi

Jezni navijači so se pred predsednika postavili na meter razdalje. Za trenutek se je zdelo, da bo nekdo šel čez rob, a so se k sreči zadovoljili z besednimi izbruhi in po desetih minutah zapustili novinarsko konferenco, ki je imela malo nogometnih vsebin in veliko več predsedniških lepih misli.

»Olimpijo želim pripeljati na vrh in zmagovati, zmagovati, zmagovati,« je bilo mogoče strniti vse sladkosti predsednika, ki mu je treba priznati, da je kar spodobno prestal navijaški napad in zdržal do konca.

