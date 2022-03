Pod drobnogledom tudi brata Skender in Mladen Rudonja

V nadaljevanju preberite:

Mariborčani so bitko za prvaka v 1. SNL zapeljali v odločilno obdobje, ko se tekmecem majejo tla pod nogami: če jim ne bodo morali več slediti, bodo vijolični s kar zajetno in varno prednostjo šli v prvenstveni finiš za šampionski konec. V 25. kolu bodo v nedeljo gostili rumene Ljubljančane, Koprčani bodo še prej gostovali pri vselej trdih sosedih na Krasu, zeleno-beli pa bodo v prvi večerni tekmi drugega dela prvenstva zaokrožili ligaški konec tedna. Kakšen bo odziv zeleno-belih, ki imajo največjo težavo v trenerskem »nakladaču« Dinu Skenderju. Ne upa si, ni drzen, ni dovolj ustvarjalen. In ima premalo igralnih izkušenj, da bi v glavnem mestu naredil igro za oči in za naslove.