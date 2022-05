Navijači v Estoniji namenili Putinu srhljiv transparent

Vojni napad Rusije na Ukrajino močno vznemirja tudi Estonce, ki imajo o ruskih agresorjih svoje mnenje še iz časov, ko so skupaj z njimi živeli v nekdanji Sovjetski zvezi. Kaj si mislijo o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, so jasno izrazili tudi navijači talinskega nogometnega kluba Flora.

Na nedavni prijateljski dobrodelni tekmi za mir s kijevskim Dinamom (ves zbrani denar od prodanih vstopnic so namenili v podporo Ukrajini) so izobesili velikanski transparent, na kateri je narisana roka s pištolo, ki sproži strel v tilnik. Nanj so napisali Putin huilo (Putinova flavta).

Fraza prihaja iz Ukrajine, znana pa je postala leta 2014, ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim. Odtlej navijači kijevskega Dinama, ki je Floro ugnal s 3:0, svoje nogometaše bodrijo tudi s prav posebnim vzklikom, ki spominja na zvok flavte.