Ne le kaj, temveč kdo

V nadaljevanju preberite:

Prvi teden televizijskega svetovnega prvenstva me je rahlo razočaral. Kljub vsemu sem pričakoval več, a nacionalka je plačala davek umika iz ligaškega nogometa, kjer je lahko brusila in ohran­jala formo svojih najboljših mož ter sledila vse bolj agresivni, ustvarjalni in inovativni konkurenci. Predaja poslov mlajšim kolegom s sicer že zajetno kilometrino je razen bolj zanesenjaškega pristopa prinesla bore malo kakovostnega premika naprej. Še vedno ostaja rakava rana izbira ustreznih sogovornikov, medtem ko na komentatorsko zasedbo glavni scenaristi in režiserji niti ne morejo veliko vplivati: imajo, kar imajo v hiši.