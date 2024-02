Ne žarek, Olimpijin plamen upanja so prižgali najslabši

V nadaljevanju preberite:

Šampionska bitka se je vsaj za teden dni spremenila v dramatičen dvoboj vodilnih Celjanov in branilcev naslova, nogometašev Olimpije. V 23. kolu 1. SNL so Domžalčani po treh porazih in neprepričljivih igrah z goloma 18-letnega Lukasa Hempta in 25-letnega Makedonca Maria Krstovskega (dosegel je že sedmega v sezoni) presenetili Celjane in jim pred sobotnim gostovanjem v Stožicah zadali boleč udarec.

V Rogaški Slatini se je po streljanju s praznimi naboji ustavil tudi mariborski stroj. V gostujočem taboru ni manjkalo nezadovoljstva. Trener Ante Šimundža in Josip Iličić sta jasno dala vedeti, kaj je narobe.