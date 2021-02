Nebeško-modri marširajo naprej

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Manchester Cityja še podaljšujejo svojo rekordno serijo zmag. Po zmagi v 26. krogu angleške lige proti West Hamu z 2:1 so prišli do svojega 20. zaporednega uspeha v vseh tekmovanjih in 14. v prvenstvu, tako da bo njihova prednost pred najbližjim zasledovalcem tudi po tem krogu najmanj deset točk.West Ham je sicer na gostovanju upravičil četrto mesto na lestvici, gostitelji, ki so sicer spet imeli veliko terensko premoč, so imeli z njim kar nekaj težav. Gosti so se dobro branili, tekmecem niso dovolili veliko priložnosti. A če domači napadalci tokrat niso imeli svojega dneva, pa sta jih rešila centralna branilca.Najprej je za vodstvo v 30. minuti poskrbel, po izenačenjupa je v 68. minuti akcijo in podajoz močnim strelom izkoristil. Londončani so imeli v sodniškem podaljšku priložnost za izenačenje,pa je z glavo streljal mimo gola.Danes bodo na sporedu še tekme med West Bromwich Albionom in Brightonom, Leedsom in Aston Villo ter Newcastlom in Wolverhamptonom.