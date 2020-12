Nekdaj četrta liga, nato evropsko in svetovno prvenstvo

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je praznovanje stoletnice obstoja v letošnjem letu po priložnostni razstavi sklenila z izdajo posebne knjige in prikazom dokumentarnega filma. Knjiga NZS100 sicer temelji na izbranih zgodovinskih fotografijah, sprehodom skozi zgodovino slovenskega nogometa. Knjigo je uredil novinar Igor Evgen Bergant v sodelovanju z urednico fotografije Barbaro Čeferin.



"Meni se je najbolj v spomin vtisnilo, ko smo se prvič uvrstili na evropsko prvenstvo. Trenutek je bil veličasten. Nogomet je bil takrat v Sloveniji v okviru nekdanje države malce zapostavljen, postal pa je šport številka ena. Tudi preboj na SP 2002 in 2010, ne smem pozabiti tudi na uvrstitve Maribora v skupinski del lige prvakov," ob jubileju pravi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

V desetih letih veliko prehojeno

"Zgodilo se je veliko pomembnih dogodkov, nemogoče je izpostaviti le enega, vsak je bil poseben in je prispeval k razvoju in ugledu nogometa v Sloveniji. Prva slovenska liga je bila v ustroju Jugoslavije četrta liga in v desetih letih prehoditi takšno pot, da se je mariborski klub prebil v skupinski del lige prvakov in lige Evropa, je izjemen dosežek. Tudi izvolitev predsednika NZS Aleksandra Čeferina na mesto predsednika Uefe leta 2016 in stoodstotna podpora ob volitvah za novi mandat lani," je omenil predsednik NZS Radenko Mijatović.



"Težko je bilo od vseh zanimiv fotografij izbrati tisto, ki bi ljudi uvedla na razstavi in tudi v sami knjigi. Včasih pri izbiri ni toliko pomembna tehnična pravilnost, temveč, občutek, ki ga dobiš, ko to fotografijo vidiš. Zato je v meni občutek vzdudila fotografija in se mi je zdela prava tista, na kateri je Tomaž Frič, vratar Olimpije," pa je omenila Barbara Čeferin.

