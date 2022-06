Nekdanji kapetan ruske reprezentance: Morda me bodo za te besede ubili

Zloveščim napadom ruske vojske v Ukrajini (še) ni videti konca. Zdaj jih je ostro obsodil tudi nekdanji ruski nogometni as Igor Denisov, ki se zaradi tega boji za svoje življenje. »Morda me bodo za te besede aretirali ali celo ubili,« je zaskrbljen 38-letnik iz St. Peterburga, potem ko je v intervjuju brez dlake na jeziku spregovoril o vojni.

»Ko so se 24. februarja začeli napadi v Ukrajini, sem bil sprva le šokiran. Kar se tam dogaja, je grozljivo. To je prava katastrofa,« je poudaril Denisov, ki je želel sprva svoje misli objaviti na medmrežju, vendar pa so mu to potem odsvetovali prijatelji. »Zdaj ne morem več molčati. Ne morem več gledati, kako umirajo nedolžni ljudje,« je zmajeval z glavo nekdanji kapetan ruske nogometne reprezentance, za katero je zbral 54 nastopov. Med drugim je igral tudi na zgodovinskem dvoboju Rusije in Slovenije novembra 2009, ko si je naša reprezentanca zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki.

Jezi ga, ker mu nihče ne zna pojasniti razlogov za vojno. »Morda vsega tega ne razumem, ker nisem dovolj načitan, morda tudi zato, ker ne poznam dovolj zgodovine,« se Denisov – tako kot mnogi po vsem svetu – na glas sprašuje, zakaj se je sploh začela vojna v Ukrajini. Ruskega predsednika Vladimirja Putina roti, da jo čim prej konča. »Pripravljen sem iti celo na kolena pred njim, da bi se napadi vendarle prenehali,« je še dejal nekdanji član Zenita iz St. Peterburga, Anžija Mahačkale, moskovskega Dinama in Lokomotive iz glavnega mesta Rusije.