Nekdanji nemški as odslej navija za Srbijo

Nogometna reprezentanca Nemčije si je med prvimi zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju. Večino evropskih reprezentanc čaka silovit novembrski finiš za preostale vstopnice na mundial, med njimi sta tudi Srbija in Portugalska, ki bosta o tem odločili na derbiju v Lizboni.

Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Srbi so dobili navijaško podporo tudi iz Nemčije. Na svojem profilu na instagramu jih je javno podprl nekdanji nemški nogometni as in kapetan elfaz mešanico nemških in srbskih besed. »Moja država se je že uvrstila v Katar. Zdaj si bomo ogledali še eno pomembno tekmo za našo družino. Veliko sreče! Dajmo, Srbija!« je zapisal priljubljeni »Schweini« pred tekmo Srbije in Azerbadjžana (3:1).

Logično, njegova soproga je nekdanja številka ena svetovnega tenisa Ana Ivanović. Par se je spoznal že pred veliko leti, Ana in Bastian pa sta nerazdružljiva od septembra 2014. Julija 2016 sta se poročila v Benetkah, odtlej pa sta se jima rodila dva sinova – najprej Luka, predlani še Leon.