Nekdanji nizozemski reprezentant pred zaporno kaznijo prebegnil v Rusijo

Nekdanji nogometaš Seville in nizozemske reprezentance, danes 32-letni Quincy Promes, je zašel v velike težave. Sodišče v Amsterdamu je nekdanjega nogometaša zaradi sodelovanja pri tihotapljenju tone in pol kokaina v vrečah za morsko sol prek pristanišča v belgijskem Antwerpnu na Nizozemsko obsodilo na šest let zapora.

Promes je pred izrekom kazni zbežal v Rusijo, ki z Nizozemsko nima sklenjenega dogovora o izročitvi, zdaj si prizadeva za rusko državljanstvo, roka pravice pa iz domovine do njega vsaj zaenkrat ne more. Nogometaš, ki je med letoma 2014 in 2021 za tulipane odigral 50 tekem in dosegel 7 golov, je v karieri igral še za Spartak, Twente, Go Ahead Eagles in Ajax.

Promes je navzkriž z zakonom prišel že lani, ko je bil obsojen na 18 mesecev zaporne kazni, ker je na družinski zabavi leta 2020 z nožem v nogo zabodel bratranca.