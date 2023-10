Nekdanji slovenski nogometni selektor ostal brez tekme

Kakor je bilo tudi za pričakovati, so odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) preložili kvalifikacijsko tekmo Izraela in Kosova za nastop na evropsko prvenstvo leta 2024 v Nemčiji. Datum tekme, ki bi morala biti v nedeljo v Prištini, bodo določili naknadno. Izbrano vrsto Kosova sicer vodi Primož Gliha, dolgoletni selektor slovenske reprezentance U21.

Uefa je že preložila tudi kvalifikacijsko tekmo med Izraelom in Švico, ki bi morala biti danes v Tel Avivu. Uefa bo ta dvoboj skušala izpeljati v sredo, 15. novembra, ob 20.45. Za zdaj še ni določila prizorišča te tekme.

»V luči trenutnih varnostnih razmer v Izraelu se je Uefa odločila preložiti vse tekme v Izraelu v naslednjih nekaj tednih,« so sporočili iz Uefe v nedeljo, torej dan po napadu pripadnikov palestinske oborožene skupine Hamas na Izrael. »Uefa bo še naprej pozorno spremljala razmere in ostala v stiku z vsemi vpletenimi ekipami, preden bo sprejela odločitve o novih datumih in morebitnih spremembah drugih prihajajočih tekem, ki vključujejo Izrael,« so še zapisali v izjavi za javnost.

Izrael igra v skupini I, v kateri vodijo Švicarji. Izraelci so na tretjem mestu. V tej skupini so še Romunija, Belorusija, Kosovo in Andora.

Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, je po napadih Hamasa izrazil sožalje predsedniku izraelske nogometne zveze Mošeju Zuaresu. »V imenu Uefe in evropske nogometne skupnosti vam pišem, da izrazim našo najglobljo žalost zaradi nasilnih dejanj,« je zapisal Čeferin v pismu, ki ga je danes objavila Nemška tiskovna agencija (DPA). »Izrekam sožalje vsem žrtvam in njihovim družinam v teh težkih časih,« je dodal Čeferin. »To je neverjetna tragedija, bolečina in žalost sta globoki in ganljivi za celotno nogometno skupnost.«