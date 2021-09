Nekdanji slovenski selektor v bolgarskih in srbskih medijih

Drevi se bosta v drugem kolu Uefine evropske lige pomerila bolgarski prvak Ludogorec in srbski prvak Crvena zvezda. Oba sta začela letošnjo pot v boju za ligo prvakov – Bolgari so denimo zanesljivo izločili tudi Muro –, oba na koncu pristala v evropski ligi.



Srbski in bolgarski nogomet odlično pozna tudi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, ki je vodil tako Crveno zvezdo (2013-14) kot Levski iz Sofije (2018, 2020). Ljubljančan se tudi zdaj nahaja v Sofiji, kjer ureja dokumentacijo po prebolelem covidu-19. Logično, da so ga vprašali o tekmi tako bolgarski kot srbski mediji.







»Drži, Crveni zvezdi pomagam z informacijami o Ludogorcu,« je Stojanović priznal Bolgarom, Srbom pa je razkril, da je govoril z nekdanjim pomočnikom Nebojšo Miloševićem, ki je tudi zdaj pomočnik trenerja Dejana Stankovića.



»Najbolj nevaren je Despodov (ta napadalec je v prvi izvedbi lige narodov strl tudi Slovenijo op. a.), ki lahko strelja na vrata z vseh položajev,« je zatrdil Stojanović, ki si je ogledal tudi tekmo v Razgradu, kjer domuje Ludogorec. O Levskemu ni želel govoriti: »Ne spremljam ga, tega niti ne želim, saj niso bili korektni.«

