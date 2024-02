Ušel iz Maribora in postal adut Ljubljančanov

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je v uvodnem dejanju drugega dela sezone 1. SNL v zadnji sekundah prišla do točke proti zadnji Rogaški, kar ni pretirano osrečilo navijačev, a kaže izpostaviti tudi prijetnejše poglavje tekme, ki mora pri zeleno-belih iti hitro v pozabo. Zasijal je Marko Brest, slovenski fant v tujski zasedbi, in lanskega avgusta najdražja naložba ljubljanskih selektorjev.

Enaindvajsetletni krilni napadalec iz Slovenskih goric iz Juršincev je najprej izsilil enajstmetrovko in v zadnjih sekundah še dosegel mojstrski gol. V dobrih dvajsetih minutah si je brez pomislekov zaslužil naziv igralca tekme, svojo predstavo in učinek pa je »zabelil« še z iskrivo izjavo.

»Lahko bi tudi obstal na nogah. Toda, zakaj bi, če sem lahko padel in iztržil najstrožjo kazen,« je bil iskren reprezentant do 21 let, ki je v 45 tekmi v 1. SNL dosegel tretji gol.