Nekdanji zlati deček italijanskega nogometa spet doma

Kot je sporočila Sampdoria, je 35-letni Sebastian Giovinco z njo podpisal pogodbo do konca sezone, in sicer kot prost igralec, saj od avgusta, ko se je razšel s savdskim Al Hilalom, ni imel kluba, poroča AFP.

Giovinco, za italijansko reprezentanco ima 23 nastopov, zadnjič je zanjo nastopil pred sedmimi leti, je Juventus zapustil leta 2015, potem ko je z njim osvojil štiri naslove državnih prvakov. Odšel je v Kanado, kjer je štiri leta igral za Toronto. Klub iz Genove se je za Giovinca odločil, ker si je napadalec Manolo Gabbiadini ob zmagi prejšnji konec tedna nad Sassuolom strgal križne vezi in že končal sezono.

Sampdoria je na zadnjih sedmih tekmah le enkrat zmagala in se na lestvici nahaja le pet točk pred cono za izpad iz lige. Giovinco naj bi konec tedna debitiral na tekmi z Milanom. Pri Juventusu so Giovincu napovedovali bleščečo kariero in ga izpostavljali kot naravnega naslednika klubske ikone Alessandra Del Piera, a si je nato veliko večje ime ustvaril v severnoameriški ligi MLS. Ko je tja prestopil leta 2015, je postal najbolje plačani nogometaš (7 milijonov ameriških dolarjev letno) v ligi in najbolje plačani Italijan v nogometni karavani. S Torontom je osvojil naslov v MLS leta 2017, trikrat je bil tudi kanadski prvak, dvakrat je nato na najvišjo stopničko v državi stopil tudi z Al Hilalom, potem ko je Juventus zapustil po dveh scudettih, ko se je zgodovinsko šampionsko obdobje belo-črnih na Apeninskem polotoku po povratku iz serie B šele dobro začelo.

Giovinco je ligo MLS zapustil kot eden najboljših tujcev vseh časov: