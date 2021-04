Nekdanji zmaj blesti v Moskvi

Privrženci Olimpijinih nogometašev so v zadnjih letih doživljali tako vesele trenutke kot tudi boleča razočaranja. Trenerja Marka Nikolića si večinoma ohranjajo v lepem spominu, nenavadno pa je bilo njegovo predčasno slovo, ko je moral pred natanko petimi leti zapustiti klub zaradi rasistične opazke na tekmi med Olimpijo in Zavrčem.



Beograjčan, star 41 let, je pozneje uspešno vodil v naši vzhodni soseščini Fehervar, se z njim prebil v evropsko ligo, zdaj pa piše pravljico pri Lokomotivu iz Moskve. Jeseni mu še ni kazalo tako dobro, bil je celo blizu izhodnih vrat, je pa s tem klubom dosegel rekordnih 10 zmag zapored in prehitel na lestvici ruskega prvenstva Spartak, CSKA, Dinamo – tri velike mestne tekmece – kot tudi ambiciozni Kazan. Pred železničarji je le še očitno premočni Zenit. Toda na 2. mestu bi moštvo s srbskim trenerjem in hrvaškim kapetanom Vedranom Ćorluko, ki je pri Lokomotivu neprekinjeno že od leta 2012, ob uvrstitvi v kvalifikacije za ligo prvakov uresničilo visoke cilje.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: