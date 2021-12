Nekdanji zvezdnik otoškega nogometa na sodišču zaradi izgubljenega psa

Daniel Sturridge, ki se trenutno mudi v Avstraliji pri klubu Perth Glory, bo moral plačati 26.443 evrov moškemu, ki je našel njegovega psa. Sturridgeu so pomeranko Lucci ukradli v Los Angelesu pred dvema letoma, nekdanji angleški reprezentant in član Chelseaja, Liverpoola in Manchester Cityja, kjer je tudi začel svojo profesionalno nogometno kariero, pa je javno obljubil visoko denarno nagrado.

Lucci je našel raper Foster Washington (um. ime Killa Fame), ki pa je ostal brez plačila. Začela se je dolga sodna bitka, sodišče pa je zdaj potrdilo, da je Washington upravičen do izplačila nagrade. Agencija PA je poročala, da se Sturridge na sodni poziv ni odzval in tako avtomatsko izgubil tožbo. Washington je dejal, da ga je nogometaš razočaral.

»Upam, da bo plačal in da se ne bo poskušal pritožiti. Vznemirjen sem, več kot leto se že borim na sodišču in ne morem verjeti, da je vsega konec. Ko smo našli psa, sem mislil, da se mi bo izboljšalo življenje,« je dejal Washington.

32-letni Sturridge je leta 2019 objavil posnetke varnostnih kamer iz svojega doma v zahodnem Hollywoodu, v katerega so vlomili trije neznanci s kapucami.

»Plačali bomo karkoli za psa. Kdor mi ga pripelje nazaj – 20 jurjev, 30 jurjev, karkoli,« se je širokoustil Sturridge, ki je Lucci po zaslugi Washingtona dobil nazaj po dveh dneh. Raper je na twitterju objavil fotografije psa z vprašanjem: »Je to Lucci?«

Sturridge se je kasneje javno zahvaljeval za pomoč, a ni potrdil, če je oziroma če bo nagradil najditelja. Njegovi zastopniki se na vprašanja BBC po odločitvi sodišča še niso odzvali.