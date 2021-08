Nekdanji zvezdnik zapustil nogometno zvezo

Zdaj se izobražuje in preživlja čas z družino

Nekdanji nogometašje odstopil s položaja podpredsednika Nogometne zveze Slonokoščene obale (AFI). Eden najboljših srednjih napadalcev zadnjih dvajsetih let je razočaran nad odnosom AFI do nogometašev, že prej je doživel udarec, ko se mu ni uspelo zavihteti na položaj predsednika AFI.»Izstopam tudi iz izvršnega odbora zveze. Namesto da bi AFI branila interese igralcev in njihove pravice, se ukvarja sama s sabo. Igralcem v našem državnem prvenstvu sporočam, da se zavedam njihovih finančnih težav, ki so izključno posledica slabega vodenja AFI. Toda žal ne morem ničesar storiti, da bi se to spremenilo,« je zatrdil Drogba, ki je nase najmočneje opozoril v majici Chelseaja, igral pa je tudi za Marseille, Galatasaray, na Kitajskem, v Severni Ameriki, …Danes 43-letni Drogba lani ni mogel kandidirati za predsednika AFI, saj ga AFI za to ni nominirala in je raje predlagalaKritiki očitajo Drogbaju, da se premalo konkretno zavzema za domači nogomet in da si po koncu igralske kariere (leta 2018) ni ogledal niti ene tekme reprezentance Slonokoščene obale.Kljub temu je Drogbaja, ki se je rodil 11. marca 1978 v, podprl tudi sindikat profesionalnih igralcev nogometa FIFpro. Drogba še išče svoj prostor pod nogometnim soncem. Po koncu igralske kariere se izobražuje – tudi na Uefi – in preživlja prosti čas z družino. Poročen je z Malijkoki jo je spoznal v Parizu, s katero imata tudi tri otroke.