Nekoč v Ljudskem vrtu, danes v Maksimirju

Da so porazi v tradicionalnih nogometnih derbijih za trenerja lahko usodni, se je tokrat prepričal Željko Kopić. Strateg zagrebškega Dinama je namreč po spodrsljaju in bledi predstavi svojega moštva v Splitu (0:1), ki je še jeseni igralo konkurenčno v skupinskem delu evropskega tekmovanja, moral skozi izhodna vrta. Začasno ga je zamenjal Ante Čačić, nekoč hrvaški selektor in tudi trener Maribora.

Dinamo že dolgo na Hrvaškem prevladuje tako po vložkih v kakovostno moštvo, posledično ustvarja tudi številne reprezentante in lovorike. Dejansko je navzlic vzponu Osijeka in Hajduka ter zdaj že nekaj let konkurenčni Rijeki ohranjal vlogo udarnega favorita za naslov prvaka tudi v tej sezoni, toda na sredin večer je bil pred 30.000 gledalci v Splitu povsem brez moči.

V finiš prvenstva bodo Zagrebčani vstopili s Čačićem na klopi, v Ljudskem vrtu je nekoč bolj kot z rezultati in nogometnim pristopom navduševal z uglajenostjo in prijaznostjo v javnosti, zanimivo pa, da je med resnimi kandidati za vročo Dinamovo klop v naslednji sezoni Sergej Jakirović. Zelo prepričljivo je namreč pred dnevi v prvenstvu BiH osvojil naslov kot trener Zrinjskega iz Mostarja, ko pa je ob začetku prejšnje sezone, poleti in jeseni 2020, še vodil Maribor, vijoličnim zlepa ni šlo ...