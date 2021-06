Nemci samozavestni v London, Madžari užaloščeni nazaj v Budimpešto

V Münchnu se je nemška reprezentanca dolgo časa poigravala z živci navijačev in kar dvakrat zaostajala proti Madžarski, nato pa jo je z zadetkom v zaključku obračuna pred slovesom od nadaljnjega tekmovanja rešil vezist domačega Bayerna Leon Goretzka.



»Po izenačenju na 1:1 smo storili veliko napako in takoj prejeli nov gol. Česa takšnega si ne smemo več dovoliti, če bomo želeli ostati na turnirju. A ne dvomimo vase, imamo veliko samozavesti,« je za M4 Sport povedal Goretzka, ki ga z rojaki v osmini finala čaka gostovanje v Londonu pri starih rivalih Angležih.



Nemci so v skupini F osvojili končno drugo mesto, prvi so po remiju s Portugalsko, ki se bo zdaj v Sevilli morala udariti z Belgijo, ostali Francozi (2:2). Tekma, ki so jo zaznamovali tudi »mavrični« protesti (navijač z mavrično zastavo in dresom Nemčije je pritekel pred madžarske navijače med igranjem himne, številni nemški privrženci nogometa pa so na tribunah mahali z mavričnimi zastavami v podporo skupnosti LGBTQ), se je začela sanjsko za Madžare, ki jih je v 11. minuti v vodstvo popeljal Adam Szalai. Po tem, ko je v 66. minuti izenačil Kai Havertz, so Madžari že čez nekaj sekund po veliki napaki nemške obrambe na čelu s kapetanom Manuelom Neuerjem spet povedli prek Andrasa Schäferja, veliko presenečenje pa je z močnim strelom znotraj kazenskega prostora v 84. minuti preprečil Goretzka.



»Pokazali smo ogromno želje, smo pa tudi delali napake,« je Evropska nogometna zveza na svoji spletni strani po tekmi citirala selektorja Joachima Löwa. »Lepo je bilo videti, da smo prikazali veliko borbe in prišli do izenačenja. Tekma je bila trda, vedeli smo, da bodo Madžari dali vse od sebe. Zelo sem vesel, da smo napredovali,« je nadaljeval Löw.



»Vse 'majhne' ekipe so zelo delovne in se dobro branijo. Madžarska je igrala z desetimi igralci na svoji polovici in ni imela kaj izgubiti. Odlično je, da smo napredovali iz te težke skupine. Zdaj pa smo že v napetem pričakovanju tekme z Anglijo,« je še povedal trener, ki se po koncu prvenstva poslavlja od reprezentance.

Slavje Nemcev pove vse

Povsem poklapani so bili po zadnjem sodnikovem žvižgu Madžari, ki so bili na pragu velikega podviga. Vratar Peter Gulacsi je



»V tem trenutku je težko najti besede. Tako blizu smo bili, da bi dosegli nekaj posebnega, seveda pa sem globoko razočaran,« je za M4 Sport dejal vratar Leipziga. »Bili smo pod pritiskom, toda Nemcem smo dovolili le malo priložnosti. Zelo dobro smo se odzvali po prvem izenačujočem golu. Odigrali smo tri zelo uravnotežene tekme in razočaran sem, da nimo napredovali.«



Selektor Marco Rossi je dejal: »Neverjetno je, da smo po izidu 2:2 v Münchnu razočarani mi, Nemci pa slavijo. To pove vse. Razočarani smo, ker smo bili zelo blizu napredovanju, ki so si ga ti nogometaši tudi zaslužili. Moji varovanci so se borili kot levi na treh tekmah, na katerih smo državo naredili ponosno. Nikoli se ne bojimo slovitih imen, s katerimi se merimo, enakovredno pa igramo z vsemi. Nihče nam ne more očitati truda ali našega odnosa.«





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: