Gosens in Havertz junaka bavarske klasike, v skupini smrti živi še prav vsi

Selektorja Joachim Löw in Fernando Santos se nista dotikala začetnih postav, ki sta na uvodu v turnir prikazali precej zadržani predstavi. Portugalska zmaga nad Madžarsko (3:0) je bila glede na potek tekme odločno previsoka, Nemci pa so razočarali proti Franciji (0:1), čeprav je tudi res, da v nobenem trenutku niso bili v izrazito podrejenem položaju. Löw je sicer postregel z nekaj taktičnimi spremembami in gledalci na münchenski Allianz areni so lahko od prve minute uživali v ofenzivi domačinov, ki so mrežo Ruija Patricia zatresli že v peti minuti, ko je Robin Gosens po borbenem vložku Thomasa Müllerja in predložku Matthiasa Ginterja na oddaljenejši vratnici uspel zadeti, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Sergea Gnabryja.



Patricio je imel v deseti minuti spet veliko dela po strelu Kaija Havertza, po strelu junaka letošnjega finala lige prvakov je nato do žoge prišel Gnabry, ki pa ob Patriciu, ki je bil daleč iz svojih vrat, ni našel nobenega soigralca v sredini. Ruben Dias je moral v 12. minuti blokirati nevaren strel Tonija Kroosa, skoraj povsem nevidni portugalski napad pa je v 15. minuti izpeljal dobitno kombinacijo: po kotu Nemčije je v protinapad potegnil Bernardo Silva, ki je nato našel Dioga Joto, ta pa je žogo poslal mimo Manuela Neuerja do osamljenega Cristiana Ronalda, ki je ustrelil v prazno mrežo. To je bil že 19. gol člana Juventusa na velikih tekmovanjih, kar je pomenilo izenačenje svetovnega rekorda, ki je bil vsaj do sobote zvečer še v lasti Miroslava Kloseja.



Zadetek je za nekaj minut povsem umiril sicer zelo dinamičen obračun, Nemci so naslednjič zapretili v 25. minuti, ko je Gnabry z desnega boka iskal Matsa Hummelsa, ki je ostal pred vrati, a z ugodnega položaja z glavo ni uspel resneje zapretiti Patriciu. Sledil je premor za osvežitev, po katerem je v 28. minuti Jota po prostem strelu Raphaëla Guerreira tudi sam poskusil z glavo, a bil nenatančen. V 35. minuti so Nemci zasluženo izenačili: po lepi ekipni akciji in prenosu igre na drugo stran kazenskega prostora je Gosens »na prvo« našel Havertza, ki je pred vrati le podstavil nogo in matiral Patricia. Gol so po kombinaciji nogometašev iz rudarskega Severnega Porenja-Vestfalije kasneje pripisali branilcu Diasu.

Ovacije za junaka iz Bergama

Havertz je zrežiral tudi popoln preobrat v 39. minuti, ko je po visoki žogi pred portugalska vrata prehitel Patricia in podal na desno do Joshue Kimmicha, čigar predložek je v lastno mrežo preusmeril Guerreiro. Razigranega Havertza je moral v 40. minuti s prisebnim blokom ustaviti Dias, potem ko je član Chelseaja v ponovitvi finalnega obračuna lige prvakov iz Porta prodrl v kazenski prostor, Patricio pa se je do konca polčasa izkazal še kar dvakrat. Predložek oziroma strel Gosensa je uspel odbiti, kot tudi strel Gnabryja po protinapadu in preigravanju, ki je letel proti oddaljenejši vratnici.



Selektor Santos je za drugi polčas presenetil z aktiviranjem Renata Sanchesa, nekdanji član domačega Bayerna je zamenjal Bernarda Silvo. Toda že po nekaj minutah je sledil nov udarec, Gosens je po lepi ekipni akciji ušel v kazenski prostor in idealno zaposlil osamljenega Havertza, ki je spet po »malonogometno« zadel z neposredne bližine. Razen prostega strela Ronalda s precejšnje razdalje Portugalci niso pretili, vsega pa je bilo konec v 60. minuti, ko je po akciji Havertza in Kimmicha ter predložku srednjega na oddaljenejši vratnici žogo v mrežo silovito pospravil igralec tekme Gosens. Ta je že čez nekaj sekund igrišče zapustil ob ovacijah, saj sta na zelenico pritekla Emre Can in Marcel Halstenberg, ob članu Atalante je igro zapustil tudi Hummels. Joao Moutinho je bil odgovor portugalske klopi, zamenjal je Bruna Fernandesa.



Kanček upanja je v 67. minuti ohranil Jota, ki je po prostem strelu in visoki podaji Ronalda prek Neuerja z oddaljenejše vratnice zadel z razdalje vsega nekaj centimetrov. Dobrih pet minut kasneje se je poslovil še drugi junak münchenskega obračuna, Havertz, ki je prepustil mesto domačinu Leonu Goretzki, namesto Ilkaya Gündogana pa je priložnost dočakal še en član Bayerna Niklas Süle. Nemci so močno popustili in Sanches, najboljši mladi nogometaš eura 2016, je v 79. minuti zatresel Neuerjevo prečko. V 83. minuti je sledil še nevaren poskus Goretzke, ki je z roba kazenskega prostora preletel Patricievo prečko, Santos pa je v igro poslal še napadalca frankfurtskega Eintrachta Andreja Silvo. Dobri dve minuti pred začetkom sodnikovega podaljška je bil nevaren tudi Nelson Semedo, ki je iskal Ronalda, a je bil na mestu Süle. Neuer, Ginter in Antonio Rüdiger so morali globoko v sodnikovem dodatku igralnega časa družno ustavljati Silvo, ki mu ni uspelo še dodatno znižati zaostanka.

Jota tudi o pomanjkanju sreče

Nemce so gledalci po zadnjem žvižgu glavnega sodnika Anthonyja Taylorja nagradili z gromkim aplavzom, po remiju Madžarske in Francije na uvodni sobotni tekmi v Budimpešti (1:1) pa je v tako imenovani skupini smrti še naprej vse povsem odprto.



»Začeli smo dobro, izkoristili smo hitro tranzicijo in zadeli za 1:0, a so nas vedno znova uspeli potisniti nazaj,« je dnevnik Record po tekmi citiral Dioga Joto. »S hitrimi podajami so nas poskušali presenetiti in dosegli smo dva avtogola. Po čem takem je vedno težko, ko domačin drži žogo in ti postajaš vedno bolj obupan. Na trenutke tudi nismo imeli sreče. Nismo bili dovolj pogumni, da bi jih pritisnili. Zdaj smo si otežili pot v nadaljnje tekmovanje, danes smo si želeli že zagotoviti napredovanje. A nič ni izgubljenega,« je sklenil napadalec Liverpoola.





