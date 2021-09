Nenasitni Haaland: Ne dosegam dovolj golov

Priložnost za dokazovanje spet tudi v ligi prvakov

Statistikaje v zgodovini nogometa na najvišji ravni unikat: od sezone 2018/19 pa do danes je norveški napadalec odigral 105 tekem in dosegel ravno toliko golov v dresih Salzburga, Borussie Dortmund in norveške reprezentance. Toda po hat-tricku v mreži Gibraltarja na kvalifikacijskem obračunu za nastop na SP 2022 je samokritično dejal, da bi moral zadevati še pogosteje.»Ne dosegam dovolj golov. V tem trenutku bi moral imeti na svojem računu več golov kot tekem,« je po zmagi s 5:1 v Oslu povedal Haaland. K njegovemu nezadovoljstvu je morda prispevala velika zapravljena priložnost, ki je ni uspel izkoristiti po dobri uri igre, ko ga je samega pred praznimi vrati našel, a se je v angleškem Leedsu rojeni strelec enkrat za premembo odzval vse prej kot spretno.Šele 21-letni Norvežan je po krajšem strelskem postu v dresu reprezentance, dosegel je le en gol na šestih tekmah, v tem ciklusu odgovoril tako, kot zna le on:poleg hat-tricka na tekmi z Gibraltarjem je po en zadetek vknjižil še na tekmah z Latvijo in Nizozemsko. Skandinavci z Nizozemci zasedajo vrh lestvice skupine G s 13 točkami in lovijo prvi nastop na velikih tekmovanjih po euru 2000.Z vsakim golom Haalanda so cilju seveda še toliko bližje, tako kot je vedno bližje slovesu od tabora Borussie iz Dortmunda postavni napadalec, ki naj bi mu julija prihodnje leto začela veljati posebna klavzula v pogodbi z nemškim velikanom. Ta ga bo moral prodati v primeru ponudbe, ki bo dosegla skromnih 75 milijonov evrov. Dortmundčani so Haalanda pozimi leta 2019 od Salzburga odkupili za okoli 30 milijonov evrov, a naj bi za njegove usluge tako njegovemu očetu kot agentuplačali še več milijonov v dodatkih.Dortmundčane v morda zadnji sezoni s Haalandom v svojih vrstah spet čakajo tudi tekme lige prvakov, v kateri so v minuli sezoni izpadli šele v četrtfinalu proti kasnejšemu poraženemu finalistu Manchester Cityju. Po koncu reprezentančnega premora najprej sledi gostovanje na lokalnem ligaškem derbiju v Leverkusnu, nato pa začetek evropske sezone z obračunom proti turškemu prvaku Bešiktašu. V skupinskem delu Dortmundčane čakata še državna prvaka Nizozemske (Ajax) in Portugalske (Sporting CP).