Nenavadna prvomajska budnica za Chelsea

Nogometni Liverpool je razdeljen na dva tabora. V rdečem, po svetu z zares izjemno armado privržencev bolj prepoznavnem, po sobotni zmagi v Newcastlu (1:0) nadaljujejo boj za naslov angleškega prvaka in obenem odštevajo do prihajajočega torka ter revanše v polfinalu lige prvakov z Villarealom. Modri mestni nogometni tabor oz. Everton pa je sredi hudega boja za obstanek med elitno angleško nogometno druščino.

Današnja predstava s tretjeuvrščenim Chelseajem (15.00) je zato močno podčrtana, prav posebna pa bo za Franka Lamparda, Chelseajevo legendo, a zdaj Evertonovega glavnega trenerja. Pred to tekmo v domačem Goodison Parku poskuša kar najbolj umiriti moštvo v upanju na podvig proti klubu, pri katerem pa v zadnji noči dobesedno ni bilo mirnega spanca.

Pred hotelom Hilton v Liverpoolu, Chelseajevem baznem taboru med gostovanjem pri Evertonu, so neznanci v zgodnjih jutranjih urah, pravzaprav še v temi, uprizorili ognjemet in podobno kot pri nas ob prvomajski budnici godbe na pihala, poskrbeli za zgodnji »alarm«. Kako je ta nepričakovan hrup vplival na Chelseajevo moštvo, seveda ni znano, namigi o tem, da Evertonovi privrženci v slogu temperamentnih iz sredozemskega okolja tudi takole poskušajo zmesti tekmece in olajšati pot svojim nogometašem pot do pomembnih točk, pa vsekakor lahko razkrivajo resnico.