Neodgovoren je, kdor se ne cepi

Liverpoolov trenerne razume ljudi, ki zavračajo cepljenje proti covidu-19, in jih obtožuje, da ogrožajo zdravje drugih. Nemec je povedal, da se je cepil ne samo zato, da bi zaščitil sebe, ampak tudi vse ljudi okrog njega.»V klubu je cepljenih 99 odstotkov igralcev in nikogar mi ni bilo treba prepričevati.« Britanski mediji so prejšnji teden poročali, da je v samo sedmih klubih od 20 v premier league precepljenost nad 50 odstotki.»Odločitev, da se ne boš cepil, je podobna tisti, da voziš pod vplivom alkohola. Ne ogrožaš samo sebe, ampak vse v prometu. Ne razumem tistih, ki pravijo, da je to omejevanje svobode. Je potem tudi zakon, po katerem ne smeš vinjen za volan, omejevanje svobode?« se sprašuje Klopp.