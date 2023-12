Nespodobno novoletno povabilo iz Madrida v Pariz

Saga okrog napovedovanega prestopa francoskega nogometnega superzvezdnika Kyliana Mbappeja iz Paris Saint Germaina (PSG) k Realu v Madrid se nadaljuje. Predvsem v nemškem in angleškem prostoru jo primerjajo s »pokerjem«, ki sta ga poleti okrog selitve Harryja Kana iz Londona v München uprizarjala Tottenham in Bayern, toda tu gre zaradi Mbappejeve mladosti za še večje denarje in ne nazadnje tudi za dolgoročno pogodbo.

Erling Haaland je med udarnimi asi novega vala. FOTO: Carl Recine Reuters

Tako naj bi zadnja Realova ponudba Francozu zagotavljala kar 35 milijonov letno, novoletni 1. januar pa so si v španski metropoli začrtali kot zadnji datum nogometaševega prihoda iz Pariza, kjer se mu sicer veljavna pogodba izteka v poletju 2024. Takrat pa naj bi bil na »trnku« madridskega kluba še en veliki as novega vala nogometašev – norveški viking Erling Haaland.