Netopirji bi katalonskemu velikanu izpili kri

Žoga je okrogla, pravijo, a za nekatera moštva v elitnih evropskih nogometnih prvenstvih se zdi, da je okroglo usnje takšne oblike, da ga ne moreš kotalečega spraviti v gol. Konec tedna bo ponudil udarna obračuna nekaj takšnih ekip, Valencia v težavah drevi v španski ligi ob 21. uri sprejema od neuspeha v ligi prvakov razočarano Barcelono, v Franciji bo v letošnji sezoni spet bledi Lyon jutri (20.45) gostil Lille. Trener Barçe Xavi Hernandez in prvi strateg netopirjev Gennaro Gattuso sta v svojih igralnih časih s svojima špansko (leta 2010) in italijansko reprezentanco (2006) osvojila naslov svetovnega prvaka, kot zvezna igralca pa sta si bila po slogu povsem drugačna. Še več zanimivosti o prelomnima obračunoma španskega in francoskega velikana preberite v članku.