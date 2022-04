Neverjetni Real je znova vstal iz krste

»Že Paris St. Germain je bil neverjeten. Zdel se je nepremagljiv. Toda Real Madrid je znova presegel sebe. Neverjetni Real Madrid. Bil je mrtev in je v zadnjem trenutku vstal iz krste ..., si je dal duška komentator športnega dnevnika Marca.

Navijači najslavnejšega kluba na svetu in drugi nogometni privrženci so v povratnem četrtfinalnem dvoboju nogometne lige prvakov znova uživali v vsem. Real je bil že na pragu slovesa, Chelsea pa tik pred vrati raja oziroma redko videnega podviga. Branilec naslova je že zabil zadnji žebelj v krsto, potem ko je na štadionu Santiagu Bernabeu izničil zaostanek s Stamford Bridgea in imel celo prednost s 3:0 dobrih deset minut pred koncem. Potem je ...

»Zaostanek z 0:3 nas je osvobodil in čarovnija tega štadiona je prišla na dan, čarovnija tega kluba,« je preprosto in slikovito opisal trenutek, ki je Real še drugič v izločilnih dvobojih vrnil med žive, trener Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti je imel več sreče od kolega Thomasa Tuchela pri izbiri rezervistov. FOTO: Susana Vera /Reuters

Genialna podaja neuničljivega Hrvata Luke Modrića in gol rezervista Rodryga za Realovo preživetje sta obrnila tekmo. Madridčani so v trenutku postali bojevniki, ki na fronti pred močnejšim tekmecem s fanatizmom in znanjem branijo svoje okope. Medtem ko so se branili kot moštvo in so bili zelo daleč od »belega baleta«, so tudi prežali na nov proti udarec in ga dočakali v podaljšku. Vinicus ml. je svojemu mentorju in prvemu zvezdniku Karimu Benzemaju kot na pladnju podal za gol za 2:3, za Benzemajev 12. v devetih tekmah LP.

Ne le španski mediji, ki so s čustvi nagradili Realovo napredovanje, tudi tuji so hvalili tako Madridčane kot Londončane.

»Zaradi njegove podaje sem izgubil glas. To je bila ilegalna podaja. Luka, Muka, kakorkoli mu je že ime, je fenomenalen,« je bil vzhičen komentator Sky Sports in nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Rio Ferdinand. Na družbenih omrežjih in še posebej med nekdanjimi nogometaši je bila prav Modrićeva podaja z zunanjim delom stopala čarovnija leta.

»Nemogoče je opisati tekme. Bili smo mrtvi, dokler nismo zabili gola. Chelsea je izkoriščal svoje priložnosti, mi smo bili slabi. Nismo se vdali, verjeli smo, se borili in na koncu pokazali izjemen značaj. To je bil še en neverjeten večer, zelo sladek poraz. Do konca se nismo vdali,« je bil vzhičen najboljši Realov mož po oceni Daily Maila (8) in razkril tudi morda ključen razlog za Reaolovo vstajanje. »Trener je opravil odlične menjave.«

Thomas Tuchel je v pripravi za tekmo vse izpeljal brezhibno. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Chelseajev Nemec na trenerskem stolčku Thomas Tuchel je odlično pripravil taktiko, izbral odlično enajsterico, a izgubil trenerski dvoboj zaradi neposrečenih menjav. Niti eden od rezervistov ni zmogel spremeniti zdrsa.

»Zelo smo razočarani in ponosni hkrati, ker smo igrali fantastično tekmo. Na konci smo bili nesrečni. Zaslužili smo si napredovanje po takšni predstavi, ampak očitno nam to ni bilo namenjeno. V takšnih tekmah potrebuješ srečo, mi je nismo imeli. V seštevku obeh tekem smo si zaslužili napredovanje. To je bil poraz, po katerem si lahko ponosen, a ga moraš sprejeti športno,« je povedal Tuchel.

Real se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem nocojšnjega dvoboja Atletico Madrid – Manchester City (0:1).

Nemški napadalec pri Chesleaju Timo Werner je bil najboljši londonski mož. FOTO: Susana Vera/Reuters

Ocene po Daily Mail, Real Madrid (4-3-3): Courtois 6, Carvajal 6, Nacho 5,5, Alaba 6,5, Mendy 5,5, Kroos 7, Casemiro 6,5, Modrić 8, Valverde 6, Benzema 7,5, Vinicius ml. 7; rezevisti: Camavinga 7, Marcelo 6, Rodrygo 7,5, Vazquez 6,5, Ceballos 6; trener: Ancelotti 5,5.

Chelsea (4-3-3): Mendy 7, James 8, Silva 7,5, Rudiger 8,5, Alonso 7,5, Kante 8, Loftus-cheek 7, Kovačić 7,5, Mount 8,5, Werner 8,5, Havertz 7,5; rezervisti: Pulisic 6, Ziyech 5, Jorginho 6, Saul 6; trener: Tuchel 8.

Sodnik: Szymon Marciniak 6.