Newcastle kljub milijardam še išče trenerja: Zidane rekel ne

Francoski trener Zinedine Zidane se pogosto pojavlja v kombinacijah za prevzem največjih klubov, po nedavnem prevzemu Newcastle Uniteda s strani vlagateljev iz Saudske Arabije pa so v elitni družbi tudi angleške srake. Po poročanju Daily Mirrorja so pri črno-belih pomislili tudi na Zidana, ki pa ga projekt bojda ne zanima. Legendarnega vezista številni vidijo na klopi Francije ali Juventusa, potem ko je v dveh etapah uspešno vodil madridski Real in z njim osvojil dva državna ter tri zaporedne evropske naslove.

Kljub velikim količinam denarja naj bi Newcastle v zadnjem času zavrnilo že več trenerjev, med njimi tudi Brendan Rodgers (Leicester City) in Antonio Conte, ki je po koncu sodelovanja z milanskim Interjem še vedno brez službe. Nekateri so bogatim lastnikom že začeli ponujati Franka Lamparda, legendo Chelseaja, ki je nazadnje vodil ravno Londončane, a se od klopi poslovil januarja letos. Njegov naslednik Thomas Tuchel je nato z modrimi osvojil ligo prvakov.

Rodgers sanja o Man. Cityju

Na klopi črno-belih tako ostaja Steve Bruce, ki ga v nedeljo čaka 1000. tekma v trenerski karieri, nasprotnik bo na domači zelenici Tottenham, a ni nujno, da jo bo dočakal.

»Prva kandidata Brendan Rodgers in Antonio Conte nista pokazala nikakršnega zanimanja za službo, raje bi videla, da bo njun naslednji klub dejansko član elite, ne pa nekdo, ki si šele želi postati zmagovalec,« so bili neposredni pri Mirrorju, potem ko so nekateri mediji v zadnjih dneh omenjali tudi legendo Liverpoola in trenutnega trenerja Glasgow Rangers Stevena Gerrarda. Mirror je o Rodgersu še zapisal, da je njegov dolgoročni cilj nekoč voditi Manchester City.