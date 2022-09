Neymar je osmim milijonom sledilcem razkril svojega aduta

Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar je v videoposnetku, ki ga je objavil na TikToku, tri dni pred volitvami za predsednika izrazil podporo trenutnemu predsedniku Brazilije Jairu Bolsonaru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bolsonara pogosto primerjajo z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Na volitvah se za predsednika sicer poteguje 11 kandidatov, največ možnosti za izvolitev pa imata sodeč po anketah nekdanji levičarski predsednik Lula da Silva, ki bi dobil 47 odstotkov glasov, in skrajno desno usmerjeni Bolsonaro s 33 odstotki.

V videu napadalec PSG, ki ima na TikToku več kot osem milijonov sledilcev in več kot 100 milijonov na Instagramu, poje pesem podpore za Bolsonara. Ta vodi Brazilijo od začetka leta 2019 in je takoj delil povezavo do Neymarjevega videa, pred časom pa je v dar dobil tudi žogo z njegovim podpisom.

Lula, ki je bil na čelu Brazilije med letoma 2003 in 2010, je bil sprva obsojen korupcije v preiskavi desetine politikov in gospodarstvenikov zaradi podkupnin. Luli so kasneje obsodbo razveljavili in je s tem dobil priložnost, da ponovno kandidira.