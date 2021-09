Neymar v Diorjevi obleki pridobil še več samozavesti

Podjetje slavnega kreatorjabo prvič v svoji skoraj 75-letni zgodovini sodelovalo s kakšnim športnim kolektivom. Moško kolekcijo oblek je za pariški klub pripravila kreativna direktorica, so sporočili iz Pariza, kjer so v zadnjih sezonah sodelovali z nemškim Hugo Bossom.»Dobro se počutim. Šarmantnejši, elegantnejši in še samozavestnejši,« je v predstavitvenem videu povedal brazilski napadalec. PSG se je po prihodu argentinskega zvezdnikaše utrdil med najbolj zaželenimi znamkami v svetu športa, napad, ki naj bi ga v tej sezoni skupaj sestavljali Neymar, Messi in Francoz, pa bo poleg zadetkov očitno skrbel tudi za modne smernice.Za dvigovanje ugleda znamke sicer že več let skrbijo številni znani obrazi iz sveta filma in glasbe, denimo...