Ni strelcev, ni golov, ni zmag

Slovenski klubski nogomet je v zdrsu. Ena od najvidnejših slabosti je pomanjkanje napadalcev, strelcev. Nekoč ni manjkalo napadalcev, ki so brez težav zabijali, 15, 20 ali več golov na sezono v 1. SNL, zdaj je junak tisti, ki pride do desetih golov. Več kot očitno je, da lovenski klubi ne zmorejo izbrusiti ali vzgojiti napadalca s prefinjenim občutkom za gole. Ustvarjalcev nogometašev z dodano vrednostjo tako rekoč ni. Redkim nogometašem z občutkom za gol, kot ga ima zadnji vidnejši domači strelski izdelek Luka Zahović (ob Robertu Beriću in Andražu Šporarju zadnji slovenski napadalec, ki je odšel, ko je v SNL dosegel vrhunec), praviloma primanjkuje drugih odlik. Na primer tehničnih, smisla za kombinatoriko, sodelovanje v igri, ali izrazito telesnih, kot so hitrost, moč, agresivnost. Nimajo niti mentorja na igrišču ali ob njem.