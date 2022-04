Nič (še) ne bo z reprizo podviga Diega Maradone v Neaplju

Nogometaši Napolija so v boju za naslov italijanskega prvaka doživeli hud udarec, saj so v 32. kolu doma izgubili proti Fiorentini z 2:3. Venezia je z Domnom Črnigojem z 1:2 izgubila proti Udineseju, Atalanta pa brez Josipa Iličića z enakim izidom v gosteh pri Sassuolu.

Napoli, ki je bil nazadnje prvak leta 1990 še v času Diega Maradone, bi se v primeru zmage pred 50.000 gledalci vsaj začasno povzpel na vrh lestvice. Toda goli Nicolasa Gonzaleza, Jonathana Ikoneja in Arthurja Cabrala so Neapeljčanom pokvarili načrte. Dries Mertens in Victor Osimhen sta zadela za domače, ki za vodilnim Milanom sicer zaostajajo le za točko, a bo slednji svojo tekmo tega kroga še odigral, in sicer danes ob 20.45 v gosteh pri Torinu.

Bolje kaže Samirju Handanoviću

Milan ima 67 točk, Inter Samirja Handanovića, ki ima tekmo v dobrem in je v soboto z 2:0 premagal Verono, 66, toliko pa jih ima tudi Napoli. Že pred tem se je izkazal italijanski reprezentančni napadalec Ciro Immobile, ki je dosegel tri gole ob zmagi Lazia v gosteh pri Genoi s 4:1. Immobile je tako prevzel vodstvo med strelci s 24 goli, dva manj ima Juventusov napadalec Dušan Vlahović. Slednji je včeraj zadel enkrat ob zmagi v Cagliariju z 2:1, Empoli Lea Štulca in Petra Stojanovića pa je igral 0:0 s Spezio.