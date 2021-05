Nič več pravilo vrednosti gola v gosteh?

Komisija za klubska tekmovanja pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) je po pisanju nemške tiskovne agencija DPA izdala priporočilo, da se v evropskih klubskih tekmovanjih ukine takoimenovano pravilo pomena golov doseženih v gosteh. Predlog mora zdaj obravnavati izvršni odbor Uefe.



Pravilo o prednosti doseženega gola v gosteh je v evropskih klubskih tekmovanjih v veljavi vse od leta 1965. Velja v dvobojih na izločanje, ko ekipi igrata tekmi doma in v gosteh. V primeru, da sta ekipi na dveh tekmah dosegli enako število golov, je v prednosti tista, ki je v gosteh dosegla več zadetkov.



Že dlje je to pravilo tarča kritik številnih pomembnih nogometnih delavcev, je med drugim poročal britanski Times, ki je prvi razkril novico o predlagani spremembi pravila. Časnik dodaja, da je prav obdobje pandemije covida-19 s praznimi tribunami in tekmami na nevtralnih terenih dodatno potrdilo, da je čas za spremembo.



Bržkone gre ob morebitni potrditvi spremembe pravila v evropskih klubskih tekmovanjih pričakovati tudi spremembo v pravilnikih reprezentančnih pravil, ki so identična. V Sloveniji denimo to pravilo velja v tekmah za obstanek v 1. ligi.

