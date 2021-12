Nico in Gavi na Camp Nouu kot nekoč Iniesta in Xavi?

Mlada vezista Gavi in Nico Gonzalez sta zrežirala zmago Barcelone v španskem prvenstvu, na katero so Katalonci čakali skoraj en mesec. Vse od novembrskega gostovanja pri Villarrealu, kjer je Barça slavila s 3:1, se je vlekla črna serija, ki je vključevala tudi nov poraz v Münchnu (0:3) in slovo od lige prvakov že pred začetkom izločilnih bojev. Tokrat je Camp Nou obiskal Elche in domačini so po zadetkih novega napadalca Ferrana Jutglaja in Gavija v 18. minuti vodili že z 2:0, nato pa v dveh napadih drugega polčasa med 61. in 62. minuto dovolili izenačenje.

Zmagoviti gol je bil v 84. minuti delo rezervista Gonzaleza, ki je v mrežo pospravil podajo Gavija znotraj kazenskega prostora za velike tri točke v boju za mesta, ki ob koncu sezone prinašajo igranje v skupinskem delu lige prvakov.

»Prvi gol Elcheja je bil velika napaka z naše strani, večkrat bi lahko prekinili njihov napad, ne smemo jim dovoliti takšnega pobega. Manjka nam tista izkušenost, a to so fantje s 17, 18 in 19 leti,« je na novinarski konferenci po tekmi opozoril trener Xavi Hernandez, ki v šele 17-letnem Gaviju več kot očitno dobiva dostojnega naslednika na sredini igrišča Camp Noua.

Stopil je v ospredje

Gavi se je močno izkazal že na prvih tekmah v dresu članske reprezentance Španije, zdaj v težki situaciji pri Barceloni prevzema vodilno vlogo.

»Če bi imeli enajst Gavijev, ekipa ne bi bila uravnotežena. A je spektakularen s svojimi 17 leti, on je prihodnost kluba z Nicom, Ericom (Garcio), Abdejem (Ezzalzoulijem), (Ronaldom) Araujom … To so še zelo mladi fantje, a delajo razliko, kar pove veliko. Zelo sem vesel, da jih imam, a še posebej Gavi je navdušujoč. Za trenerja takšen igralec neprecenljiv,« je bil poln hvale na račun produkta klubske šole legendarni vezist.

Gavi (v sredini) je prihodnost in sedanjost Barcelone ter španske reprezentance. FOTO: Albert Gea/Reuters

»Pri njem najbolj preseneča starost, ima namreč šele 17 let. Saj ni niti polnoleten! Ni ga potrebno primerjati z nikomer, ima svojo osebnost in naj nadaljuje tako. Samo nebo je meja zanj,« je dodal Xavi.

Ta je po zadnjih nekaj razočaranjih odkrito priznal, da tako slabega stanja v ekipi ob svojem novembrskem prihodu na Camp Nou ni pričakoval. Namignil je tudi, da bi morali več odgovornosti prevzeti izkušenejši člani moštva – vratar Marc-Andre ter Stegen tudi tokrat denimo ni blestel, nizozemski vezist Frenkie de Jong je igro zapustil ob že precej glasnih žvižgih ...

To niso sporočila za veterane

»Ko pravim, da mladi delajo razliko, ne pošiljam sporočil veteranom. Delo, ki ga opravljajo (Sergio) Busquets, (Gerard) Pique in ostali je spektakularno. To ni kritika ostalim, naj bo jasno, zelo sem zadovoljen z ekipo in odnosom vseh, tudi tistih, ki ne igrajo. Potrebno je trpeti, moramo se vrniti k modelu igre, ki smo ga izgubili, kar me zelo preseneča. Mislim, da smo odigrali precej briljantno tekmo do gola Elcheja. Res sem zadovoljen s temi tremi točkami, ki nam res veliko pomenijo,« je dodal Xavi.

»Tudi De Jong nam je prinesel določene reči, zelo se je trudil, ves teden so ga mučile bolečine, z menjavo smo ga zaščitili. Morda njegov prispevek ni tako opazen, prej opaziš gol ali podajo, a je zelo dobro delal v ozadju. Igral je praktično vse minute za Barço in reprezentanco, to se na koncu pozna. To je nekaj običajnega.«

Xavi se je še večkrat vrnil k zanimivi misli – da je Barça v času njegove odsotnosti pozabila tudi na osnove v igri. »Kdo je kriv? Ne vem, tu me ni bilo šest let. So reči, ki te presenečajo, na ravni taktike, tretjega moža, iskanja prostega igralca, kdo pokriva ... Res ne vem, a se dogaja, zato imamo več težav kot ostali. So situacije, v katerih bi morali obstajati avtomatizmi, mi smo jih leta izvajali, a so igralci, ki na tem niso delali. In to me preseneča,« je bil brez dlake na jeziku Xavi.

Nico Gonzalez, sin legendarnega kapetana Deportiva iz La Corune, Frana, je po tekmi povedal: »Zelo smo srečni. Pri izidu 2:2 smo vedeli, da bo težko. A nismo si zaslužili takšnega rezultata in vedeli smo, da bo še prišla naša priložnost. Mislil sem le o tem, da bi šla žoga notri tako, kot je šla. Vsi, ki smo člani ekipe, smo enako pomembni. Nismo le mladi tisti, ki nosimo ekipo. Vsi morajo prispevati svoj delež in borili se bomo za preboj med vodilne štiri v prvenstvu, mi smo Barca. Gotovo nam bo ta zmaga dala energijo za dvig po lestvici navzgor.«